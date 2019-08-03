حقيقة وفاة ياسر العظمة بحادث سير

بعد الاخبار التي انتشرت والتي تحدثت عن وفاة الممثل السوري ياسر العظمة في حادث سير في العاصمة السورية دمشق، خرج العظمة عن صمته ورد على كل تلك الاخبار مشيراً الى انه حي يرزق.

واشار العظمة في بيان له الى أن ما تم تداوله مُجرّد إشاعات لا أساس لها من الصحة، وأنه بخير.

يذكر ان الممثل السوري ياسر العظمة سيعود العام المقبل بسلسلته الشهيرة "مرايا"، وقد علم في وقت سابق موقع الفن أن العظمة توصل إلى اتفاق مع إحدى شركات الإنتاج في دمشق لإنجاز "مرايا 2020"، في آخر جزء من السلسلة الكوميدية الشهيرة.

ويبتعد خلال هذا العمل عن السياسة شكلاً ومضموناً، ويركز على الحالات الإنسانية والاجتماعية التي يعشيها الموطن السوري والعربي.

ووفق معلوماتنا فإن المرشحين لأداء أدوار البطولة كثر جداً من بينهم سوزان نجم الدين وعابد فهد وعبير شمس الدين وصفاء سلطان ومحمد قنوع وفادي صبيح ومها المصري.

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