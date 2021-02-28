وفاة الفنان المصري يوسف شعبان متأثراً بكورونا

غيب الموت الفنان المصري يوسف شعبان، ظهر الأحد، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وذلك داخل مستشفى العجوزة للعزل، الذي تم نقله إليه قبل 5 أيام.يوسف شعبان رحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ 90 عاما، وفي تصريحات لـ "العربية.نت" أكدت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أنها علمت بالأمر من الطبيب المعالج.

وتولت إبلاغ أسرته، حيث انهارت زوجة الفنان الراحل عقب معرفتها بالأمر، ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان ظهر الاثنين من مستشفى العجوزة إلى مقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

يوسف شعبان دخل إلى المستشفى بعد 3 أيام قضاها داخل مستشفى خاص، لكن حالته تدهورت بشدة، قبل أن تستقر قليلا داخل مستشفى العجوزة للعزل.لكن الحالة ساءت بشدة في الساعات الأخيرة، وتم وضعه على جهاز تنفس اصطناعي، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.