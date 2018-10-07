محكمة لوس أنجلوس تدين المطرب الأميركي ماريون سوج

أصدرت محكمة لوس أنجلوس، الخميس 4 أكتوبر 2018، حكمًا على مغني الراب الأميركي الشهير ماريون سوج نايت بالسجن 28 عاما، ويأتي ذلك بعد إدانته بالقتل.
وكان المطرب العالمي ولاعب كرة القدم الأميركي السابق، في فريق لوس أنجلوس رامز لكرة القدم، والبالغ من العمر 53 عامًا، قد دهس رجلًا بشاحنته الصغيرة خارج مطعم صغير في عام 2015.
وبدا أن الحكم يحول دون أي فرصة لعودة نايت لمجال التسجيلات الموسيقية، وكان المغني الشهير قد تورط في مشكلات متكررة مع القانون.
ودفع المؤسس المشارك لشركة تسجيلات "ديث رو"، الشهيرة بعدم الاعتراض على تهمة القتل العمد في 20 أيلول/ سبتمبر فيما يتعلق بدهس وقتل رجل يدعى تيري كارتر قبل أن يهرب، حيث وقفته السلطات لاحقًا.
كما اعترف المطرب العالمي باستخدام “سلاح فتاك وخطير” في 29 كانون الثاني/يناير من عام 2015 عندما دهس رجلين بشاحنته خارج المطعم عقب مشادة حادة، وتوفي كارتر فيما بعد متأثرًا بإصابته بينما أصيب الآخر بجروح خطيرة في قدمه اليسرى ورأسه.
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