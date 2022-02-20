الموت يغيب الفنان اللبناني سامي حبيقة عن عمر يناهز الـ 74 عاماً
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الموت يغيب الفنان اللبناني سامي حبيقة عن عمر يناهز الـ 74 عاماً

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العرب اليوم - الموت يغيب الفنان اللبناني سامي حبيقة عن عمر يناهز الـ 74 عاماً

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بيروت - العرب اليوم

غيب الموت اليوم الأحد، الفنان اللبناني سامي حبيقة المعروف بسامي كلارك عن عمر ناهز الـ 74 عاما، وهو أحد أبرز وجوه "العصرالذهبي" الفني في لبنان وتوفي كلارك بعد إصابته بوعكة صحية دخل على إثرها إلى إحدى مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت لمدة شهر، تاركا خلفه إرثا موسيقيا فنيا زاخرا بالعطاء والتميز وحفر اسم الراحل كلارك في ذاكرة جيل الثمانينات والتسعينات بعد مشاركته في غناء أهم شارات المسلسلات الكرتونية أبرزها "غرندايزر" و"جزيرة الكنز "، واشتهر بمجموعة من الأغاني أبرزها "قومي تنرقص يا صبية"، "آه آه على هالأيام"، "موري موري"، "بتتذكري"، "انا جاي من الأحزان" وغيرها الكثير.

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الموت يغيب الفنان اللبناني سامي حبيقة عن عمر يناهز الـ 74 عاماً الموت يغيب الفنان اللبناني سامي حبيقة عن عمر يناهز الـ 74 عاماً



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