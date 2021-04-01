فضل شاكر يتعافى من فيروس كورونا

أعلن الفنان محمد شاكر نجل الفنان فضل شاكر، عن إصابة والده خلال الأيام الماضية بفيروس كورونا المستجد ونشر عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام" وتويتر، تغريدة قال فيها: "الحمد لله ع سلامتك بابا الحمد لله تم شفاؤه من كورونا، الله يشفي مرضاكم و يحمي أهلكم " يشار ان الفنان محمد شاكر يحرص دائما على طمأنة جمهور فضل شاكر أولًا بأول.. يذكر ان الفنان فضل شاكر عاد الان ليواصل نشاطه الفني، من خلال التحضير لعدد من الأعمال الغنائية" كما احتفل جمهوره على كافة مواقع التواصل الاجتماعي بعيد ميلاد الفنان فضل الذي يصادف اليوم الأول من نيسان 2021.