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انطلاق برنامج "Little Big Stars- نجوم صغار" على "MBC مصر" السبت المقبل

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العرب اليوم - انطلاق برنامج "Little Big Stars- نجوم صغار" على "MBC مصر" السبت المقبل

برنامج "Little Big Stars- نجوم صغار"
القاهرة - العرب اليوم

هل يمكن لطفلة أن تجيد الغناء من دون أن تفقد تركيزها على إجراء عمليات حسابيّة دقيقة ومن دون أن تخطئ؟ من هو الطفل الذي يُجبر مقدم البرنامج نجم الكوميديا أحمد حلمي على مغادرة الاستديو مقرراً القيام بدوره، وكيف سيقوم الطفل بأداء دور المقدم؟ لماذا يتحوّل المسرح إلى حلبة مصارعة وحوض لمسابقات السباحة، ومن هم المشاركون؟ أسئلة كثيرة بعدد المواهب التي تحملها مجريات الحلقة الأولى من البرنامج العالمي "Little Big Shots" بصيغته العربية "Little Big Stars- نجوم صغار"، التي تنطلق على "MBC مصر" السبت 17 نوفمبر/ تشرين الثاني في تمام الساعة 8:30 مساء.

إذاً، بهيكلية لا تعتمد على مبدأ الربح والخسارة، أو المنافسة والتصفيات أو التحديات من أي نوع، يطلّ برنامج "Little Big Stars- نجوم صغار"، على المشاهدين بلوحاته الراقصة واستعراضاته التي تأسر القلوب، فاتحاً أبوابه على مواهب طفولية مبدعة في الغناء والشعر والرسم والتقديم وتصميم الأزياء والعروض البهلوانية والاستعراضات المبهرة.. إضافة إلى الرقص والعزف والرياضات والفنون على أنواعها.. كل ذلك وغيره الكثير يقدمه أطفال متألقون يمتلكون مواهب وقدرات استثنائية، أبرزها خفة الدم والذكاء الحاد والشخصية القوية والثقة العالية بالنفس، مع سرعة بديهة، إلى جانب كاريزما وحضور لافِتَيْن.

وفي كل حلقة، يحاور النجم أحمد حلمي مجموعة من الأطفال ضمن لقاءات قصيرة ومنفصلة تتألف من شقّين، الأول عبارة عن محادثة قوامها العفوية والبساطة وخفة الظلّ، وتتضمن أحاديث متنوعة بحسب موهبة كل طفل وعمره ومدى تجاوبه وقدرته على التواصل، ما يحمل الحوار إلى محطات قلبية مضحكة ومواقف وتعليقات طريفة تلقى تفاعلاً من الجمهور في الأستوديو والمشاهدين في منازلهم. وفي الشقّ الثاني من كل مقابلة، يقوم الطفل نفسه باستعراض موهبته أو قدرته المميزة أياً كانت، أمام الجمهور على المسرح المجهّز بأحدث الوسائل السمعية والبصرية والديكورات المناسبة لكل موهبة أو قدرة إبداعية.

في أولى حلقات البرنامج، سيكون الجمهور على موعدٍ مع مواهب طفولية استثنائية لأطفالٍ من السعودية ومصر ولبنان والأردن وتونس.

الجدير ذكره أن Little Big Shots هو البرنامج الترفيهي الأسبوعي الأكثر مشاهدةً في الولايات المتحدة عام 2016، حيث حقّقت الحلقة الأولى منه رقماً قياسياً في المشاهدة على مستوى العالم، خلال وبعد عرضها على شبكة NBC الأميركية، ويقوم بتقديم الصيغة الأميركية الإعلامي ستيف هارفي الذي يقدّم حاليّاً الموسم الثالث.

يُعرض برنامج "نجوم صغار" على " MBC مصر" كل سبت، الساعة 8:30 مساءً، ويبدأ عرضه السبت 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 الساعة 8:30 مساء على " MBC مصر".

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انطلاق برنامج little big stars نجوم صغار على mbc مصر السبت المقبل انطلاق برنامج little big stars نجوم صغار على mbc مصر السبت المقبل



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انطلاق برنامج little big stars نجوم صغار على mbc مصر السبت المقبل انطلاق برنامج little big stars نجوم صغار على mbc مصر السبت المقبل



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