ناهد السباعي تستعرض مهاراتها في الرقص على العمود بملابس جريئة

شاركت الممثلة ناهد السباعي، جمهورها بصورة جديدة تظهر مهاراتها في ممارسة رياضة "الرقص على العمود"، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور "إنستغرام"، وعلقت قائلة: "نعم، أستطيع فعلها".

وظهرت ناهد في الصورة، وهي تستعرض قدراتها في الرقص، مستعينة بعمود تمسك فيه بساقها وتدور حوله بمرونة شديدة، مرتدية "هوت شورت" أسود و"توب" وردي اللون، وهو ما أبهر عددًا من متابعيها بلياقتها البدنية. يذكر أن آخر أعمال ناهد السباعي الفنية فيلم "جريمة الإيموبيليا"، وشاركها بطولته هاني عادل وطارق عبدالعزيز، وهو من تأليف وإخراج خالد الحجر.