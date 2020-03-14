توفي الممثل المغربي خالد بكوري فجأة أثناء تكريمه بالمهرجان السينمائي للفيلم المغربي ، متأثراً بأزمة قلبية ليرحل عن عمر يناهز 64 عام .

وتعرض الفنان للنوبة القلبية قبيل التكريم ولم يمهله الموت بعض الوقت لإنقاذ حياته ليخيم الحزن على المهرجان الذي كان يقام بإحدى فنادق مدينة طنجة .

وأثارت وفاة "بكوري " الحزن على الوسط الفني والجمهور ، مع نعي جميع الفنانين له على صفحات التواصل الإجتماعي .