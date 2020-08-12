وفاة الفنان سناء شافع بعد صراع مع المرض

غيب الموت قبل قليل الفنان الكبير سناء شافع بعد صراع مع المرض.كان الفنان سناء شافع تعرض لأزمة مرضية منتصف يوليو الماضى، وقام باجراء بعض الفحوصات الطبية.شارك الفنان سناء شافع فى رمضان الماضى بمسلسل "ليالينا 80"، من بطولة اياد نصار، صابرين، غادة عادل، وخالد الصاوى ومحمد الشقنقيرى وميدو عادل ونهى عابدين ومحمد على رزق.