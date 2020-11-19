وفاة الفنان فايق عزب بعد صراع مع المرض

رحل عن عالمنا منذ قليل، الفنان الكبير فايق عزب، عن عمر يناهز 77 عاما، بعد صراع مع المرض.وأكد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن الفنان الكبير سيدفن بمقابر الأسرة بالإسماعيلية، عقب صلاة الظهر.الفنان الكبير كان قد عانى خلال الفترة الماضية من مشاكل صحية عديدة، منها إصابته بفيروس مارسا، ثم كشفت مسحة أجراها أثناء تواجده بالمستشفى عن إصابته بفيروس كورونا.فايق عزب من مواليد 1943، قدم عددا كبيرا من الأعمال في المسرح والسينما والتليفزيون، أبرزها "ولد الغلابة"، "كتيبة الإعدام"، "تيتة رهيبة"، "واحد من الناس"، "أحلام عمرنا"، وغيرها.