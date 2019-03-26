سما المصري تفتح النار على تامر عاشور بعد أزمته الأخيرة

وجهت الفنانة سما المصري رسالة للمطرب تامر عاشور بعد صدور حكم ضده بالحبس سنة، وكفالة 10 آلاف جنيه، فتحت من خلالها النار عليه، عبر حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

فكتبت المصري: "أنت بجح أوي.. اللهم لا شماتة.. بقي طالع بتشتم فيا من أيام قناة فلول وبتعمل بوستات بتشتمني وتطلع الآخر متهرب من الضرايب.. يعني لما ربنا يديك من وسع كمان

بتاكل حق البلد وفلوس الغلابة بتاعت الضرايب.. اللي اختشوا ماتوا والله أنت بجح أوي شاطر بس كل شوية تعمل بوست ضدي، وأنا أصلا ما اعرفكش أنت مين، وكنت بتشتم قناة فلول زمان، وكانت مضايقاك أوي مش فاهمة ليه".

وتابعت: "شكلك كده هتطلع إخوان وبتاكل فلوس البلد ومابترضاش تدفع الضرائب.. على العموم بالشفا

السنة الحبس دي بس روح ادفع فلوس البلد عشان ماتتاخدش في حديد من بيتكم.. اتقوا الله يافنانين ويا رجال أعمال ويا لاعيبه كورة يلي ما بتدفعوش الضرائب وكروشكوا اتملت.. اتقوا الله دي فلوس الغلابة".

جدير بالذكر أن محكمة جنح التهرب الضريبى، قضت بمعاقبة المطرب تامر عاشور بالحبس سنة وكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه، وأسندت النيابة له تهمة التهرب الضريبى بقيمة 183,269 ألف، من عامى 2011 إلى 2014، وإخفاء إدارة وأرباح التعامل مع شركات إنتاج فنى.