الفنانة رجاء الجداوي تفقد الوعي وحالتها تتدهور بشكل خطير

قال الفريق الطبي المعالج للفنانة المصرية رجاء الجداوي بمستشفى أبو خليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية، إن الفنانة فقدت الوعي أثناء علاجها وتدهورت حالتها بكشل خطير.