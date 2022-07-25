وفاة الممثل البريطاني ديفيد وارنر بعد صراع طويل مع المرض
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وفاة الممثل البريطاني ديفيد وارنر بعد صراع طويل مع المرض

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العرب اليوم - وفاة الممثل البريطاني ديفيد وارنر بعد صراع طويل مع المرض

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لندن - العرب اليوم

 فارق الفنان والممثل البريطاني، ديفيد وارنر، الحياة عن عمر يناهز الثمانين عاما بعد صراع طويل مع المرض.  وأشارت صحيفة "ذي صن" البريطانية إلى أن الفنان "توفي بعد صراع مع مرض السرطان، وأمضى أيامه الأخيرة في دار دنفيل هول التي تقدم الرعاية الطبية للممثلين والمشاهير والعديد من الشخصيات المرتبطة بالفن والمسرح".  ونعت أسرة الفنان فقيدها بكلمات ذكرت الصحيفة بعضا منها : " بقلب حزين نعلن نبأ وفاة الممثل ديفيد وارنر.. الفقيد فارق الحياة صباح الـ 24 من يوليو الجاري .. بقلب حزين نعلن نبأ وفاة الممثل ديفيد وارنر بعد صراع مع مرض السرطان، وعلى مدى الأشهر الـ 18 الماضية تقبل مرضه بإحساس وكرامة مميزين".

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وفاة الممثل البريطاني ديفيد وارنر بعد صراع طويل مع المرض وفاة الممثل البريطاني ديفيد وارنر بعد صراع طويل مع المرض



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