بعد انفصالها عن زوجها ياسمين عبد العزيز تؤدي العمرة

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة لها، من داخل الحرم المكي بعد قيامها بأداء العمرة وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت ياسمين على الصورة قائلة: أحلى يوم جمعة دة ولا إيه.

يذكر أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز أعلنت خبر انفصالها رسميًا منذ أيام قليلة عن زوجها بالطلاق منذ عام وفي سرية تامة، حرصًا من الطرفين على الخصوصية.