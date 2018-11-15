برر الفنان المصري محمد رمضان، عدم حضوره مهرجان الجونة السينمائي الأخير في مصر بسبب تحرر المهرجان وانتشار أكواب الخمر فوق الطاولات.

وأوضح رمضان خلال لقائه ببرنامج "عرب وود" على قناة روتانا سينما، قائلا:" لا أعلم إذا ما تم إرسال دعوة لي عن طريق الشؤون المعنوية أم لا، أنا جندي بالقوات المُسلحة وقبل أن أحضر أي فعالية لا بد أن تذهب الدعوة أولا للشؤون المعنوية."

وتابع:" مهرجان الجونة متحرر وبه خمور، ولا يمكنني الظهور في مثل هذه الأماكن".