وفاة الفنانة غنوة سليمان إثر حادث سير

توفيت المطربة والممثلة غنوة محمد علي سليمان منذ قليل، في حادث سير وتم نقلها إلي المستشفي الجوي بالتجمع الخامس، إلا أنها فارقت الحياة قبل وصولها المستشفى.

"غنوة" هي ابنة الموسيقار والملحن محمد علي سليمان وشقيقة الفنانة أنغام، وظهرت في بداية حياتها الفنية كمطربة ثم دخلت مجال التمثيل من بوابة "الأب الروحي" في جزئه الثاني الذي يعرض حاليًا علي شاشة dmc.