وفاة الفنانة غنوة سليمان إثر حادث سير
آخر تحديث GMT21:05:02
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » فن عاجل

وفاة الفنانة غنوة سليمان إثر حادث سير

العرب اليوم -

العرب اليوم - وفاة الفنانة غنوة سليمان إثر حادث سير

المطربة المصرية غنوة محمد علي سليمان
القاهرة - العرب اليوم

توفيت المطربة والممثلة غنوة محمد علي سليمان منذ قليل، في حادث سير وتم نقلها إلي المستشفي الجوي بالتجمع الخامس، إلا أنها فارقت الحياة قبل وصولها المستشفى.

"غنوة" هي ابنة الموسيقار والملحن محمد علي سليمان وشقيقة الفنانة أنغام، وظهرت في بداية حياتها الفنية كمطربة ثم دخلت مجال التمثيل من بوابة "الأب الروحي" في جزئه الثاني الذي يعرض حاليًا علي شاشة dmc.

فن عاجل
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

وفاة الفنانة غنوة سليمان إثر حادث سير وفاة الفنانة غنوة سليمان إثر حادث سير



أخبار ذات صلة

GMT 15:45 2018 الجمعة ,12 تشرين الأول / أكتوبر

بسمة بوسيل تخرج عن صمتها وتُعلِّق على مرض تامر حسني
العرب اليوم - بسمة بوسيل تخرج عن صمتها وتُعلِّق على مرض تامر حسني

GMT 19:35 2018 الخميس ,11 تشرين الأول / أكتوبر

الفنان أحمد الفيشاوي يكشف عن الاسم الحقيقي لزوجته
العرب اليوم - الفنان أحمد الفيشاوي يكشف عن الاسم الحقيقي لزوجته

GMT 18:32 2018 الخميس ,11 تشرين الأول / أكتوبر

تعرَّف على حقيقة خطوبة ريم البارودي إلى صحافي مصري
العرب اليوم - تعرَّف على حقيقة خطوبة ريم البارودي إلى صحافي مصري

GMT 17:24 2018 الخميس ,11 تشرين الأول / أكتوبر

انتقادات ل"سولاف فواخرجي" بسبب عدم حزنها على دينا هارون
العرب اليوم - انتقادات ل"سولاف فواخرجي" بسبب عدم حزنها على دينا هارون

GMT 07:40 2018 الخميس ,11 تشرين الأول / أكتوبر

نقل الفنان تامر حسني إلى المستشفى بعد إصابته بوعكة صحية
العرب اليوم - نقل الفنان تامر حسني إلى المستشفى بعد إصابته بوعكة صحية

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

وفاة الفنانة غنوة سليمان إثر حادث سير وفاة الفنانة غنوة سليمان إثر حادث سير



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ارتدت بلوزة من اللون النبيتي بلا أكمام وبنطالًا أسود

تألُّق جنيفر غارنر ببلوزة مِن اللون النبيتي وبنطال أسود

نيويورك - العرب اليوم

لعبت نجمة هوليوود جنيفر غارنر دور امرأة تبحث عن العدالة من أجل عائلتها التي قتلت على الشاشة الكبيرة في فيلم الحركة الذي عرض الشهر الماضي "Peppermint"، وفي هذا الشهر عادت إلى الشاشة الصغيرة كزوجة تنظم رحلة لعيد ميلاد زوجها في الكوميديا الجديدة، وكانت الممثلة، 46 عاما، قدمت عرضا خاصا للمسلسل في لوس أنجليس مساء الأربعاء. وبدت غارنر جميلة في بلوزة نبيتي بلا أكمام مع كتف واحد وبنطلون أسود مع خطوط نبيتي من الجانبين، وتركت زوجة بن أفليك السابقة شعرها البني الطويل بسكل انسيابي مع تموجات بسيطة في النهايات، ووضعت النجمة الماسكارا السوداء، أحمر الخدود والوردي الداكن. وفي الكوميديا، التي استندت على عرض بريطاني، تأخذ شخصية كرينر زوجها والت، والذي يلعبها ديفيد تينانت، في رحلة تخييم. بما أنها تعاني من آلام لا حصر لها، فإنها لا تترك أي شيء للصدفة وتخلق أجندة

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 07:45 2018 الجمعة ,12 تشرين الأول / أكتوبر

القبعات الأكثر استثنائية التي ارتدتها أميرتَي يورك باترسيا وأوجيني
العرب اليوم - القبعات الأكثر استثنائية التي ارتدتها أميرتَي يورك باترسيا وأوجيني

GMT 06:40 2018 الجمعة ,12 تشرين الأول / أكتوبر

استمتع بالمناظر الطبيعية الرائعة في دول البلطيق
العرب اليوم - استمتع بالمناظر الطبيعية الرائعة في دول البلطيق

GMT 01:26 2018 الجمعة ,12 تشرين الأول / أكتوبر

ياسمين تبرز طريقة عملها تصاميم من عجينة السكر
العرب اليوم - ياسمين تبرز طريقة عملها تصاميم من عجينة السكر

GMT 04:05 2018 الجمعة ,12 تشرين الأول / أكتوبر

نكوسي يُؤكّد أنّ جدّه حارب "الفصل العنصري"
العرب اليوم - نكوسي يُؤكّد أنّ جدّه حارب "الفصل العنصري"

GMT 02:26 2018 الجمعة ,12 تشرين الأول / أكتوبر

لوح خشبي يطارد مراسل أرصاد جوية على الهواء
العرب اليوم - لوح خشبي يطارد مراسل أرصاد جوية على الهواء

GMT 03:42 2018 الجمعة ,12 تشرين الأول / أكتوبر

أوكسانا تُؤكّد هوسها بدار الأزياء"دولتشي آند غابنا"
العرب اليوم - أوكسانا تُؤكّد هوسها بدار الأزياء"دولتشي آند غابنا"

GMT 03:32 2018 الخميس ,11 تشرين الأول / أكتوبر

سنغافورة تستعدّ لإطلاق أطول رحلة طيران بدون توقف
العرب اليوم - سنغافورة تستعدّ لإطلاق أطول رحلة طيران بدون توقف

GMT 02:58 2018 الخميس ,11 تشرين الأول / أكتوبر

كيفية تحسين جودة الهواء في منزلك وفقًا للميزانية
العرب اليوم - كيفية تحسين جودة الهواء في منزلك وفقًا للميزانية

GMT 04:22 2018 الخميس ,11 تشرين الأول / أكتوبر

ناصر أحمد النجدي يكشف تفاصيل عملية اعتقال عشماوي
العرب اليوم - ناصر أحمد النجدي يكشف تفاصيل عملية اعتقال عشماوي

GMT 06:39 2018 الخميس ,11 تشرين الأول / أكتوبر

شركة "فيسبوك" تُصلح ثغرة إيقاف تطبيق "واتساب" عن العمل
العرب اليوم - شركة "فيسبوك" تُصلح ثغرة إيقاف تطبيق "واتساب" عن العمل

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 17:57 2018 الأربعاء ,10 تشرين الأول / أكتوبر

وفاة عبد الله السعيد ظهر الثلاثاء إثر حادث مرورى
العرب اليوم - وفاة عبد الله السعيد ظهر الثلاثاء إثر حادث مرورى

GMT 11:05 2018 الخميس ,09 آب / أغسطس

التضخم …آفة مهلكة
العرب اليوم - التضخم …آفة مهلكة

GMT 10:55 2014 الأربعاء ,23 إبريل / نيسان

تسريحات شعر ملكية مميّزة لعروس أنيقة وجذابة
العرب اليوم - تسريحات شعر ملكية مميّزة لعروس أنيقة وجذابة

GMT 12:23 2014 الإثنين ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

اللعبة الشهيرة "القطة كيتي" تحتفل بعيد ميلادها الـ40
العرب اليوم - اللعبة الشهيرة "القطة كيتي" تحتفل بعيد ميلادها الـ40

GMT 01:10 2015 الجمعة ,18 أيلول / سبتمبر

هبة إدريس تكشف عن مجموعتها من فساتين السهرة والزفاف
العرب اليوم - هبة إدريس تكشف عن مجموعتها من فساتين السهرة والزفاف

GMT 17:45 2015 الأربعاء ,21 تشرين الأول / أكتوبر

أسعار ومواصفات سيارة "تويوتا كامري 2016" الجديدة
العرب اليوم - أسعار ومواصفات سيارة "تويوتا كامري 2016" الجديدة

GMT 13:07 2018 الخميس ,10 أيار / مايو

الفنانة منة فضالي تفاجئ جمهورها بـ "المايوه" وفوقه عباءة شفافة
العرب اليوم - الفنانة منة فضالي تفاجئ جمهورها بـ "المايوه" وفوقه عباءة شفافة

GMT 02:18 2017 الجمعة ,15 أيلول / سبتمبر

مواليد برج العذراء يتميزون بأنهم أذكياء وقادرين على التخطيط وتحمل المسؤولية
العرب اليوم - مواليد برج العذراء يتميزون بأنهم أذكياء وقادرين على التخطيط وتحمل المسؤولية

GMT 10:48 2015 الجمعة ,20 تشرين الثاني / نوفمبر

وزارة "الشؤون" الفرنسية تدلي بنصائح وتوجيهات للمسافرين نحو فرنسا
العرب اليوم - وزارة "الشؤون" الفرنسية تدلي بنصائح وتوجيهات للمسافرين نحو فرنسا

GMT 01:14 2017 الأحد ,28 أيار / مايو

البخور ما بين البركة والمخاطر الصحية في مصر
العرب اليوم - البخور ما بين البركة والمخاطر الصحية في مصر

GMT 14:48 2018 الثلاثاء ,26 حزيران / يونيو

الاتحاد السعودي يعلن تمديد عقد بيتزي المدير الفني للمنتخب
العرب اليوم - الاتحاد السعودي يعلن تمديد عقد بيتزي المدير الفني للمنتخب

GMT 19:34 2016 الإثنين ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

"سفاح النجف" يفض بكارة الفتيات بتقييد أيديهن وضحاياه حتى الآن 25
العرب اليوم - "سفاح النجف" يفض بكارة الفتيات بتقييد أيديهن وضحاياه حتى الآن 25

GMT 01:36 2018 الثلاثاء ,02 كانون الثاني / يناير

طه رشدي يؤكّد أنّ لغة الإعلانات هي لغة مناورات
العرب اليوم - طه رشدي يؤكّد أنّ لغة الإعلانات هي لغة مناورات

GMT 13:15 2017 الإثنين ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

جيهان حنا تكشف أسباب الشعور بالصداع عند الاستيقاظ
العرب اليوم - جيهان حنا تكشف أسباب الشعور بالصداع عند الاستيقاظ

GMT 15:48 2014 الأربعاء ,29 تشرين الأول / أكتوبر

"المتحف البغدادي" يُقدِّم صورًا حيّةً عن المعالِم الفلكلوريّة الشعبيّة
العرب اليوم - "المتحف البغدادي" يُقدِّم صورًا حيّةً عن المعالِم الفلكلوريّة الشعبيّة

GMT 11:55 2015 الأربعاء ,25 آذار/ مارس

التماثيل اليونانية العارية رمز الفضيلة بين النخبة الاجتماعية
العرب اليوم - التماثيل اليونانية العارية رمز الفضيلة بين النخبة الاجتماعية

GMT 10:17 2018 الأحد ,01 إبريل / نيسان

الحداري يُشيد بانضمام السعودية إلى "فوتسي راسل"
العرب اليوم - الحداري يُشيد بانضمام السعودية إلى "فوتسي راسل"

GMT 13:37 2017 الخميس ,05 تشرين الأول / أكتوبر

" خلي الفرحة سورية " أغنية لدعم منتخب سورية تجمع فنانين مؤيدين ومعارضين
العرب اليوم - " خلي الفرحة سورية " أغنية لدعم منتخب سورية تجمع فنانين مؤيدين ومعارضين

GMT 12:30 2018 الثلاثاء ,01 أيار / مايو

التعاقد مع روبرتو مانشينى مدربًا لمنتخب إيطاليا
العرب اليوم - التعاقد مع روبرتو مانشينى مدربًا لمنتخب إيطاليا

GMT 22:07 2018 الإثنين ,30 إبريل / نيسان

منتخب أوروجواى بالقميص الأبيض فى مواجهة الفراعنة بكأس العالم
العرب اليوم - منتخب أوروجواى بالقميص الأبيض فى مواجهة الفراعنة بكأس العالم

GMT 11:14 2017 الجمعة ,26 أيار / مايو

موضة فساتين اللون الأبيض بإطلالة نانسي عجرم
العرب اليوم - موضة فساتين اللون الأبيض بإطلالة نانسي عجرم

GMT 13:47 2018 الخميس ,01 آذار/ مارس

السعودية تتبنى استضافة عروض "WWE" لمدة عشر سنوات
العرب اليوم - السعودية تتبنى استضافة عروض "WWE" لمدة عشر سنوات

GMT 05:37 2017 الإثنين ,21 آب / أغسطس

شركة "أبل" تبيع الشاحن اللاسلكي للأيفون 8 منفصلاً عن الهاتف
العرب اليوم - شركة "أبل" تبيع الشاحن اللاسلكي للأيفون 8 منفصلاً عن الهاتف

GMT 15:39 2018 الإثنين ,02 تموز / يوليو

النيابة تأمر بتشريح جثة فتاة انتحرت أسفل عجلات مترو "مارجرجس"
العرب اليوم - النيابة تأمر بتشريح جثة فتاة انتحرت أسفل عجلات مترو "مارجرجس"

GMT 00:37 2016 الأحد ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

محمود عبد العزيز بدأ رحلته بـ "الدوامة" و"الشيخ حسني" منحه الشهرة في "الكيت كات"
العرب اليوم - محمود عبد العزيز بدأ رحلته بـ "الدوامة" و"الشيخ حسني" منحه الشهرة في "الكيت كات"

GMT 21:49 2018 الأحد ,01 إبريل / نيسان

سكودا تنشر صورة مذهلة لسيارة "Fabia" الحديثة
العرب اليوم - سكودا تنشر صورة مذهلة لسيارة "Fabia" الحديثة

GMT 22:59 2018 السبت ,23 حزيران / يونيو

قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب في الأسبوع الأخير
العرب اليوم - قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب في الأسبوع الأخير

GMT 03:18 2018 الخميس ,19 إبريل / نيسان

أب يقتل شاب اعتدى على ابنته أسفل كوبري المريوطية
العرب اليوم - أب يقتل شاب اعتدى على ابنته أسفل كوبري المريوطية
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab