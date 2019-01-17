الفنانة نيللي تنشر صورة جديدة لها أثناء الاحتفال بعيد ميلادها

أحتفلت الفنانة نيللي بعيد ميلادها حيث نشرت صورة لها عبر "أنستغرام" ومعها الفنانة نرمين الفقي التي حرصت على آخذ أجازة من تصوير "أبو العروسة 2" والذهاب لتهنئتها.

نيللي قدمت مجموعة من الأفلام السينمائية منذ أن كانت صغيرة ثم قدمت مجموعة من الأفلام وهي شابه منها نورا ، العذاب إمرأة ، الوهم. وأشتهرت في فترة الثمانينات في تقديم فوازير عروستي ، الخاطبة.