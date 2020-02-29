الفنان عادل إمام يتعرض لأزمة صحية شديدة استدعت نقله إلى المستشفى

أفادت وسائل إعلام السبت، بتعرّض الفنان المصري عادل إمام، لأزمة صحية شديدة استدعت نقله إلى المستشفى ما أدى لتغيّب الزعيم عن حفل تكريم له بجائزة الريادة السينمائية، ونقل موقع إرم نيوز الإخباري، عن نجل الفنان القدير، رامي إمام قوله إن والده يتعرض لأزمة صحية شديدة بسبب ارتفاع في درجة حرارته ونزلة برد استدعت مكوثه في المنزل بناء على أوامر الأطباء.

وأكد رامي إمام أن والده انتهى تمامًا من تصوير مسلسله الرمضاني المؤجل من العام الماضي وهو "فالنتينو"، منوهًا أن الحالة الصحية لوالده لم تستقر بعد لكنها غير مقلقة، وداعب إمام جمهور والده قائلا: "عنده برد مش كورونا".