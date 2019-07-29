مى نور الشريف ترد على تداول شات مفبرك لها يسىء لـ فاروق الفيشاوي

انتشرت خلال الساعات الأخيرة صورة من محادثة لـ مى نور الشريف عبرمواقع التواصل الاجتماعي مع أحد الأشخاص، تسئ للنجم الراحل فاروق الفيشاوى، وظهرت فوراً مى نور الشريف فى فيديو لها عبر استورى الخاص بها على "انستجرام"، تنفى فيه هذا الكلام، في إشارة منها إن الحساب الذي ظهر في المحادثة مفبرك ولا يمت لها بصلة، موضحة أن حسابها موثق ويمكن التأكد من ذلك من خلال العلامة الزرقاء، وأي حساب آخر يتحدث بلسانها فهي غير مسؤولة عنه.