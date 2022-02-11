وفاة الموسيقار المصري الموجي الصغير عن عمر يناهز 71 عاماً

توفي، اليوم، الموسيقار المصري الموجي محمد أمين محمد الموجي، الشهير بلقب «الموجي الصغير»، عن عمر يناهز 71 عاماً.وأعلنت الدكتورة غنوة الموجي وفاة شقيقها عبر حسابها الشخصي في «فيسبوك»، قائلةً: «إنا لله وإنا إليه راجعون، أخي الموجي الصغير في ذمة الله».ولد الموجي الصغير عام 1951 في بيلا بمحافظة كفر الشيخ، والتحق بكلية التربية الموسيقية (قسم عود)، وتخرج عام 1980، ليصبح ملحناً وموزعاً موسيقياً.

وجسّد دور والده الملحن محمد الموجي في المسلسل اﻹذاعي «اليتيم»، وأبدع في تأليف ألحان عدد كبير من اﻷعمال السينمائية والتليفزيونية، أهمها: «القلب وما يعشق»، «حالة تلبس»، «الرجل يحب مرتين»، كما لحَّن لعدد كبير من نجوم الطرب العربي، أبرزهم: سميرة سعيد، ومحمد الحلو.