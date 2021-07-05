أعلن الفنان محمد علي رزق وفاة الفنانة سحر كامل صاحبة أشهر إيفيهات في السينما المصرية.وعبر حسابه على Facebook، نشر محمد علي رزق صورة الفنانة وعلق عليها "توفت إلي رحمة الله صديقتي و أختي الكبيرة و أول واحده ساعدتني علشان أبقى ممثل و عرفتني أعمل إيه و هي إللي وديتني مكاتب الكاستينج و أول واحده مسكت جنبها سكريبت و قعدت تحفظني و تفهمني".

وأضاف "السلام أمانه لأبويا و كل الحبايب إللي سبقونا نسألكم قراءة الفاتحة و الدعاء بالرحمة والمغفرة لها و لأبويا و لكل إللي فارقونا".واشتهرت سحر كامل من خلال عدة شخصيات قدمتها في أفلام شهيرة مثل "اللمبي" والإيفيه الشهير لها "الله وانا مالي يا لمبي" وفيلم جاءنا البيان التالي" وفيلم "دبور" وغيرها من الأعمال.