رحيل المخرج السينمائي اللبناني برهان علوية عن 80 عاما

أعلن في لبنان اليوم الخميس عن وفاة المخرج السينمائي اللبناني المعروف برهان علوية، أمس الأربعاء، عن عمر ناهز الثمانين عاما وقالت وكالة الأنباء اللبنانية في خبر لها إن برهان علوية توفي الليلة الماضية جراء نوبة قلبية مفاجئة، عن 80 عاما، كان معظمها حافلا بالنشاط السينمائي والتلفزيوني المميز.

وأشارت الوكالة إلى أن علوية ولد في بلدة أرنون، قضاء النبطية بجنوب لبنان، عام 1941، غير أم وظيفة والده الدركي فرضت على العائلة تجوالا داخل لبنان وانتقالا من بلدة إلى أخرى قبل استقراراهم في بيروت عام 1956.

ووفقا للوكالة، فقد درس في مدرسة عين الرمانة، وعمل كمساعد مصور ثم كونترول فيديو في "تلفزيون لبنان"، مشيرة إلى أنه درس بعد ذلك العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، ثم بدأ رحلة خارج البلد أتاحت له زيارة دول إفريقية مختلفة منها مصر والسودان والكونغو، وعندما عاد إلى بيروت عام 1967، وقعت حرب الأيام الستة التي دفعته إلى مغادرة لبنان إلى باريس.

والتحق علوية بالمعهد الوطني العالي لفنون العرض وتقنيات البث "إنساس" في بروكسل ببلجيكا، وتخرج منه عام 1973 بفيلم تخرج قصير بعنوان "ملصق ضد ملصق" وبعدها قدم فيلما آخر بعنوان "فوريار".