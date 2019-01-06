إيرينا شايك صديقة برادلي كوبر بعد أن خانها رونالدو مع العشرات

تحتفل اليوم السادس من يناير النجمة إيرينا شايك بعيد ميلادها بعدما حققت شهرة واسعة على مدار السنوات السابقة اكتسبتها في البداية من كونها موديل ما أن ظهرت حتي تسابقت المجلات والبراندات العالمية على التوقيع معها قبل ارتباطها بصداقة النجم كريستيانو رونالدو لمدة خمس سنوات سيطرا فيها معاً على أغلفة المواقع المهتمة بالموضة والمجلات التي استغلت شعبيتهما العريضة حتى انفصلا بعدما شكلا معاً ثنائياً يعد واحداً من الأشهر على مستوي العالم.

إيرينا شايك التي دخلت عالم التمثيل أيضاً وترتبط حالياً بصداقة الممثل برادلي كوبر نسلط الضوء على السبب الحقيقي وراء انفصالها عن رونالدو بعد خمس سنوات قضاها معاً بالتزامن مع عيد ميلادها، فوفقاً لما ذكرته وجاء على لسانها أثناء حوارها مع مجلة ذا صن، والتي أكدت فيه أن السبب يعود إلى أن الدون البرتغالى ليس رجلاً مثاليا مثلما يعتقد البعض وإنما اعتاد على خيانتها دائماً خلال مدة ارتباطهما مع العشرات من الفتيات، وبالتالى لم ترغب فى إكمال حياتها معه، وهو ما نفاه نجم يوفنتوس ولاعب ريال مدريد السابق الذى أكد أن الأمر لا يتعلق بالخيانة وإنما يتمثل فى الغيرة الشديدة من جانب شايك عليه وهو ما لم يتحمله.