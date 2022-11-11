وفاة المغنية غال كوستا عن عمر يناهز 77 عاماً بعد استئصال ورم من أنفها

ضجت الصحافة العالمية بوفاة المغنية الشهيرة غال كوستا عن عمر يناهز 77 عاماً نتيجة عملية استئصال ورم من أنفها ونعى الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الراحلة، قائلاً: "غال كوستا كانت من أهم المغنيات في العالم، ومن الفنانات الرئيسيات اللواتي حملن اسم البرازيل وصوتها في العالم أجمع.. بلدنا يفقد أحد أعظم أصواته".