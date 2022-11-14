وفاة الفنان أشرف طلفاح بعد مقتله في مصر

وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح إثر تعرضه لاعتداء من قبل مجموعة من الأشخاص في مصر مساء السبت وكان طلفاح قد سافر لمصر لأحد الأعمال الفنية، وتفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي مع هذا الخبر بصورة واسعة وبمدة قصيرة وكشفت المعاينة والفحص الأمني المبدئي، تفاصيل جديدة حول تعرض الفنان الأردني أشرف طلفاح، للاعتداء والتسبب في وفاته.