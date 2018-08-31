كشف الفنان الشاب محمد عز أنه يشارك فى مسلسل "البيت الأبيض" تأليف السيناريست محمد رجاء وهو الآن يسعى للمذاكرة والتدريب لمدة 6 ساعات يوميا، للتحضير لشخصيته واصفا العمل بـ"الضخم".
وعن طموح عز فى الفترة المقبلة، قال خلال استضافته ببرنامج "وشوشة"، المذاع على شاشة النهار إن البطولة ليست من أهم أولوياته ، لكن حلمه تقديم فن جيد، أفلام تناقش مشاكلنا، وليست مأخوذة عن أفلام عالمية، أعمال تهم الشارع للوصول إليهم – بحسب تصريحاته.
وحول تكرار تقديمه لأدوار الشر فى أغلب أعماله، وتصنيفه من قبل الجمهور كممثل أدوار الشر، قال: "أنا مش شرير هذا الجيل بدليل دورى فى سوق الجمعة، فهى شخصية طيبة وقهورة"، مضيفا أنه حتى الآن لم يصل لمرحلة تقديم ما يريده للجمهور ولكنه يقدم ما يعرض عليه للتواجد، وإن عرض على أكثر من عمل أختار الأنسب.
يذكر أن أبرز أعمال الفنان الشاب محمد عز، نسر الصعيد، كلبش، الأب الروحى، حرب كرموز، الديزل، سوق الجمعة، وتمكن من حجز مكانته بين فنانين جيله رغم قصر مشواره الفنى.
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