الفيل الازرق 2 يحصد تقييم 94 على موقع imdb العالمي
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"الفيل الازرق 2" يحصد تقييم 9.4 على موقع imdb العالمي

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العرب اليوم - "الفيل الازرق 2" يحصد تقييم 9.4 على موقع imdb العالمي

فيلم "الفيل الازرق 2"
القاهرة - العرب اليوم

استطاع فيلم "الفيل الازرق 2" أن يحصد تقيم مرتفع علي موقع imdb العالمي وصل إلي 9.4، وهو تقييم مرتفع جداً فى قائمة أفلام الموقع، ويأتي ذلك في الوقت الذي حقق الفيلم إيرادات وصلت إلي 16 مليوناً منذ طرحه يوم الخميس الماضى.

الفيلم من بطولة كريم عبد العزيز ونيللي كريم ومن إنتاج شركة "سينرجى فيلمز"،  وتدور أحداث "الفيل الأزرق 2" بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.

الفيل الازرق 2 يحصد تقييم 94 على موقع imdb العالمي

 "الفيل الأزرق2" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

يشار إلى أن "الفيل الازرق2" يعرض حاليا فى دور السينما بدولة الامارات والخليج تزامناً مع عرضه فى مصر .

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الفيل الازرق 2 يحصد تقييم 94 على موقع imdb العالمي الفيل الازرق 2 يحصد تقييم 94 على موقع imdb العالمي



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