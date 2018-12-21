يسرا ونيللى كريم يجتمعون فى حفل ختام المهرجان الدولى لأفلام الهجرة

انتهى منذ أيام قليلة المهرجان الدولى لأفلام الهجرة، والتى أقيم بمصر، بحضور مجموعة من النجوم والنجمات المصريين. وأقيم فى الفترة ما بين 28 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2018 . ومن أبرز حضور حفل ختام المهرجان النجمتين يسرا ونيللى كريم وآسر ياسي وغيرهم، وقد حضر حفل الختام "الأمين العام لمنظمة الهجرة الدولية".

ونشرت يسرا صورة تجمعها مع الأمين العام للمنظمة مع نيللى كريم وعلقت "فى أول زيارة له لأفريقيا والدول العربية حرص الأمين العام لمنظمة الهجرة الدولية "التابعة للأمم المتحدة السيد "انطونيو فيتورينو على الالتقاء بالنجمتين يسرا ونيللي كريم خلال حفل ختام المهرجان الدولى لأفلام الهجرة و ذلك تقديرا لإسهاماتهم المهمة في طرح أهم القضايا من خلال أدوارهم في السينما و التلفزيون ودعمهم الدائم للقضايا الإنسانية مثل قضية الهجرة"

وقدمت ضيفة شرف المهرجان النجمة يسرا جائزة المركز الأول للفيلم الوثائقي المكسيكى "مطبخ الباتروناس"، وقدمه ضيفة المهرجان الخاصة النجمة نيلى كريم جائزة المركز الثاني لفيلم "ألف فتاة مثلى" للمخرجة الأفغانية سهرة مانى".

وأضافت يسرا "إن الهجرة هى أحد أهم القضايا التى تواجه مجتمعنا الدولى اليوم و لهذا قررت منظمة الهجرة الدولية تأسيس هذا المهرجان السنوي لأهمية دور السينما فى التوعية بجوانب مثل هذه القضايا".

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