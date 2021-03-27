طفلة تحدث ضجة على السوشيال ميديا

حالة كبيرة من الجدل سادت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار عدة صور لطفلة سورية تُدعى «جنا»، لم تتجاوز الـ6 سنوات، إلا أنها تشبه الفنانة نجلاء فتحي لدرجة كبيرة على الرغم من صغر سنها وملامحها الطفلة السورية جنا، ظهرت في الصور بنظرات مماثلة لنظرات نجلاء فتحي، علاوة على الشعر الأشقر والملامح ولون البشرة، التي جعلت الكثيرين يطلقون عليها «شبيهة نجلاء فتحي».

الصور المتداولة ليست جديدة، ولكن تم تداولها قبل حوالي عامين، ولكنها لم تحظ بالانتشار الكبير وقتها، ما جعل عددا آخر يعيدون تداول صور الطفلة شبيهة نجلاء فتحي مرة أخرى وأحدثت ضجة على السوشيال ميديا مجددًا جدير بالذكر أن اسم نجلاء فتحي الحقيقي هو «فاطمة الزهراء»، وولدت بمدينة الفيوم يوم المولد النبوي الشريف، ما جعل والديها يطلقان عليها هذا الاسم اكتشفها المنتج عدلي المولد وهي على أحد شواطئ الإسكندرية، وأسند إليها دورا في فيلم "الأصدقاء الثلاثة" عام 1966، وعندما علم عبد الحليم حافظ بأمر هذا الفيلم أصر على تبنيها ودعمها ومساندتها، حيث عانت من رفض أسرتها لعملها بالفن