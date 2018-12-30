محمد فؤاد يشيع جثمان شقيقه لمثواه الأخير

شيع المطرب محمد فؤاد جثمان شقيقه حسن من مسجد فاطمة الشربتلى بالتجمع الخامس، إلى مثواه الأخير، بعدما توفى أمس بعد صراع كبير مع المرض، حيث كان يعالج فى إحدى المستشفيات نظرا لتعرضه لوعكة صحية شديدة ويدفن بمقابر العائلة بطريق السويس ويقام العزاء اليوم بمسجد القوات المسلحة بمدينة نصر.

حرص على تقديم واجب تشييع الجثمان عدد كبير من أصدقاء الراحل وأسرته وأصدقاء شقيقه من خارج الوسط الفنى.