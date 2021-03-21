وفاة الكاتبة نوال السعداوي عن عمر يناهز 90 عاماً

توفيت منذ قليل الكاتبة نوال السعداوي، عن عمر 90 عامًا، بعد تدهور حالتها الصحية خلال الساعات الماضية تعرضت الكاتبة نوال السعداوي لأزمة صحية، نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة، بحسب تصريحات صحفية لابنتها الدكتورة منى حلمي.