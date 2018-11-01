حضور إعلامي كبير في جنازة حمدي قنديل
آخر تحديث GMT17:15:41
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » فن عاجل

حضور إعلامي كبير في جنازة حمدي قنديل

العرب اليوم -

العرب اليوم - حضور إعلامي كبير في جنازة حمدي قنديل

الأعلامي الكبير حمدي قنديل
القاهرة - العرب اليوم

شيعت جنازة الأعلامي الكبير حمدي قنديل من مسجد الرحمن الرحيم بالعباسية وغاب الفنايين ولك يحضر سوى الفنان فاروق الفيشاوي والفنان عمرو سعد والفنانة إلهام شاهين والتي طالبت الصحفيين بعدم التصوير للفنانة الكبيرة نجلاء فتحي 

أما الحضور الأعلامي في الجنازة كان كبير فحضر الأعلامي جمال الشاعر والأعلامي جابر القرموطي وكتاب الأهرام والأخبار 

كان من أهم ما حدث في الجنازة هو ظهور الفنانة نجلاء فتحي وهي في حالة إنهيار تام حيث أرتدت السواد ونظارة سوداء ولم تتوقف عن البكاء طوال صلاة الجنازة وتقدم مجموعة من الضباط وقدموا تعازيهم للفنانة الكبيرة والتي خرجت من المسجد مستندة على إلهام شاهين والفنان عمرو سعد

فن عاجل
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

حضور إعلامي كبير في جنازة حمدي قنديل حضور إعلامي كبير في جنازة حمدي قنديل



أخبار ذات صلة

GMT 14:10 2018 الجمعة ,26 تشرين الأول / أكتوبر

مي حلمي تكتب رسالة مبكية كشفت فيها ألمها النفسي بعد إلغاء حفل زفافها
العرب اليوم - مي حلمي تكتب رسالة مبكية كشفت فيها ألمها النفسي بعد إلغاء حفل زفافها

GMT 12:07 2018 الجمعة ,19 تشرين الأول / أكتوبر

الفنانة رويدا عطية تدخل المستشفى بعد تعرّضها لوعكة صحية
العرب اليوم - الفنانة رويدا عطية تدخل المستشفى بعد تعرّضها لوعكة صحية

GMT 17:43 2018 الثلاثاء ,16 تشرين الأول / أكتوبر

الفنان طارق عبد العزيز يتعرض لإصابة في الكتف
العرب اليوم - الفنان طارق عبد العزيز يتعرض لإصابة في الكتف

GMT 14:36 2018 الأحد ,07 تشرين الأول / أكتوبر

محكمة لوس أنجلوس تدين المطرب الأميركي ماريون سوج
العرب اليوم - محكمة لوس أنجلوس تدين المطرب الأميركي ماريون سوج

GMT 12:42 2018 الأحد ,07 تشرين الأول / أكتوبر

محكمة الاستئناف تؤيد حكمًا بحبس المطربة بوسي
العرب اليوم - محكمة الاستئناف تؤيد حكمًا بحبس المطربة بوسي

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

حضور إعلامي كبير في جنازة حمدي قنديل حضور إعلامي كبير في جنازة حمدي قنديل



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ارتدت فستانًا مِن الترتر اللامع يمزج بين الذهبي والفضي

جيما أرتيرتون أنيقة خلال حفلة توزيع جوائز "هاربرز"

لندن - ماريا طبراني

تألّقت النجمة الإنجليزية الشهيرة جيما أرتيرتون بإطلالتها البسيطة والمذهلة، عندما حضرت حفلة توزيع جوائز مجلة هاربر "Bazaar Women of the Year" الثلاثاء، والتي أقيمت في فندق كلاريدج في لندن. ارتدت الممثلة الشهيرة، البالغة من العمر 32 عاما، فستانا لامعا يمزج بين اللونين الذهبي والفضي، لهذا الحدث الضخم، والتي حصلت خلاله على جائزة "الأداء المتميز". بدت جيما مثيرة وجذابة بفستانها الذي تميز بكم واحد وكتف عارٍ، وجاء مزينًا بالكامل بترتر لامع، وسلط تصميم الفستان الضوء على قوام النجمة الجذاب وضمان جذب انتباه المصورين والحضور طوال المساء في الحدث المليء بالنجوم الكبار والمشاهير. ولأن فستانها أخذ الصدارة، فلم تهتم بارتداء الكثير من الإكسسوارات إذ ارتدت سوارا فضيا حول المعصم وأقراطا رقيقة من تيفاني آند كو. صففت أرتيرتون شعرها القصير في تموجات أنيقة، أبرزت فستانها، ومكياجها الناعم إذ فضلت الحواجب المحددة وظلال العيون الدخاني

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 03:12 2018 الخميس ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

دعاء سعد تكشف عن تصميمها حقائب مِن الجلد مُطعَّمة بالخشب
العرب اليوم - دعاء سعد تكشف عن تصميمها حقائب مِن الجلد مُطعَّمة بالخشب

GMT 09:39 2018 الخميس ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

الهند تُزيح الستار عن أطول تمثال في العالم لساردار باتيل
العرب اليوم - الهند تُزيح الستار عن أطول تمثال في العالم لساردار باتيل

GMT 04:11 2018 الخميس ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

بريطاني يبني "بيتًا صغيرًا" مِن القش والطين الاستثنائي في ديفون
العرب اليوم - بريطاني يبني "بيتًا صغيرًا" مِن القش والطين الاستثنائي في ديفون

GMT 03:29 2018 الخميس ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

اعتراف طارق رمضان بالاغتصاب "الطوعي" يغير مجرى القضية
العرب اليوم - اعتراف طارق رمضان بالاغتصاب "الطوعي" يغير مجرى القضية

GMT 01:03 2018 الخميس ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

مُذيعة أرجنتينية تُجري جراحة تجميلية ناجحة لصدرها
العرب اليوم - مُذيعة أرجنتينية تُجري جراحة تجميلية ناجحة لصدرها

GMT 02:53 2018 الأربعاء ,31 تشرين الأول / أكتوبر

كاترين دونوف تعرض ملابسها من "إيف سان لوران" للبيع في مزاد
العرب اليوم - كاترين دونوف تعرض ملابسها من "إيف سان لوران" للبيع في مزاد

GMT 06:46 2018 الخميس ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

فندق "Il Falconiere" في توسكانا إقامة مميَّزة لا تُنسى
العرب اليوم - فندق "Il Falconiere" في توسكانا إقامة مميَّزة لا تُنسى

GMT 03:06 2018 الأربعاء ,31 تشرين الأول / أكتوبر

قصر شيريميتييف لؤلؤة مدينة سان بطرسبورغ في روسيا
العرب اليوم - قصر شيريميتييف لؤلؤة مدينة سان بطرسبورغ في روسيا

GMT 09:46 2018 الأربعاء ,31 تشرين الأول / أكتوبر

عبد الرؤوف بيت المال يرى أن الفوضى سبب الخروقات والمعارك
العرب اليوم - عبد الرؤوف بيت المال يرى أن الفوضى سبب الخروقات والمعارك

GMT 01:37 2018 الأربعاء ,31 تشرين الأول / أكتوبر

"تويتر" يتخلى عن أيقونة "الإعجاب" في منصته الإلكترونية
العرب اليوم - "تويتر" يتخلى عن أيقونة "الإعجاب" في منصته الإلكترونية

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 16:21 2018 الثلاثاء ,30 تشرين الأول / أكتوبر

لحظات مؤثرة للفنان أحمد فهمي وزوجته وأسرار ابنهما في "حكايتي مع الزمان"
العرب اليوم - لحظات مؤثرة للفنان أحمد فهمي وزوجته وأسرار ابنهما في "حكايتي مع الزمان"

GMT 23:22 2018 الإثنين ,29 تشرين الأول / أكتوبر

إرتفاع أسعار الريال السعودي مقابل الدولار الأميركي الثلاثاء
العرب اليوم - إرتفاع أسعار الريال السعودي مقابل الدولار الأميركي الثلاثاء

GMT 06:28 2018 الجمعة ,12 تشرين الأول / أكتوبر

شركة مايكروسوفت تطلق واجهة مستخدم جديدة لحزمة "أوفيس"
العرب اليوم - شركة مايكروسوفت تطلق واجهة مستخدم جديدة لحزمة "أوفيس"

GMT 11:06 2018 الأحد ,14 تشرين الأول / أكتوبر

"دبي" تشغل أول مركبة أجرة ذاتية القيادة في أسبوع "جيتكس"
العرب اليوم - "دبي" تشغل أول مركبة أجرة ذاتية القيادة في أسبوع "جيتكس"

GMT 09:51 2018 الأحد ,22 تموز / يوليو

الفيل يروي تجربته مع "سينما يمن" في الخدع
العرب اليوم - الفيل يروي تجربته مع "سينما يمن" في الخدع

GMT 04:45 2018 الجمعة ,27 تموز / يوليو

رواية "حدث في برلين" للكاتب هشام الخشن تتصدر المبيعات
العرب اليوم - رواية "حدث في برلين" للكاتب هشام الخشن تتصدر المبيعات

GMT 07:25 2018 الإثنين ,03 أيلول / سبتمبر

يوسف يؤكّد موافقة روسيا على تدشين المحطة النووية
العرب اليوم - يوسف يؤكّد موافقة روسيا على تدشين المحطة النووية

GMT 04:45 2016 الجمعة ,15 إبريل / نيسان

الأفوكادو والشمندر أبرز الأطعمة لتعزيز خصوبة الرجل والمرأة
العرب اليوم - الأفوكادو والشمندر أبرز الأطعمة لتعزيز خصوبة الرجل والمرأة

GMT 01:07 2017 الإثنين ,04 كانون الأول / ديسمبر

كندة علوش تُؤكّد أنّ مشاركتها في "تحكيم المهرجان" شرف لها
العرب اليوم - كندة علوش تُؤكّد أنّ مشاركتها في "تحكيم المهرجان" شرف لها

GMT 22:36 2017 الأحد ,03 أيلول / سبتمبر

تسريب صور مثيرة لهيفاء وهبي بمايوه أحمر
العرب اليوم - تسريب صور مثيرة لهيفاء وهبي بمايوه أحمر

GMT 12:40 2018 الثلاثاء ,27 آذار/ مارس

شركة ميتسوبيشي تطرح نسخة مميزة من بيك آب "L200"
العرب اليوم - شركة ميتسوبيشي تطرح نسخة مميزة من بيك آب "L200"

GMT 15:13 2015 الجمعة ,16 تشرين الأول / أكتوبر

زراعة الرس تدشن المرحلة الثالثة في استزراع الطلح النجدي
العرب اليوم - زراعة الرس تدشن المرحلة الثالثة في استزراع الطلح النجدي

GMT 17:57 2015 الجمعة ,15 أيار / مايو

جوي خوري بطلة الوصي بعد مسلسل علاقات خاصة
العرب اليوم - جوي خوري بطلة الوصي بعد مسلسل علاقات خاصة

GMT 00:55 2016 الخميس ,28 إبريل / نيسان

ورق جدران الميتاليك لمسة جديدة تدخل بقوة إلى الديكور المنزلي
العرب اليوم - ورق جدران الميتاليك لمسة جديدة تدخل بقوة إلى الديكور المنزلي

GMT 13:13 2016 الأربعاء ,18 أيار / مايو

" وابور الغاز" الموقد التقليدي الدائم لسكان المناطق الفقيرة في مصر
العرب اليوم - " وابور الغاز" الموقد التقليدي الدائم لسكان المناطق الفقيرة في مصر

GMT 22:46 2017 الإثنين ,14 آب / أغسطس

اكتشاف جبل من الذهب في جانت على حدود الجزائر مع ليبيا
العرب اليوم - اكتشاف جبل من الذهب في جانت على حدود الجزائر مع ليبيا

GMT 17:18 2018 الأربعاء ,05 أيلول / سبتمبر

هيئة الأرصاد الجوية تتوقع سقوط الأمطار لمدة 3 أيام
العرب اليوم - هيئة الأرصاد الجوية تتوقع سقوط الأمطار لمدة 3 أيام

GMT 15:21 2015 الجمعة ,06 تشرين الثاني / نوفمبر

فتاة اعتادت إخفاء وحمة على وجوهها تقرر الخروج دون مكياج
العرب اليوم - فتاة اعتادت إخفاء وحمة على وجوهها تقرر الخروج دون مكياج

GMT 02:23 2016 السبت ,02 إبريل / نيسان

لمسات عصريّة أنيقة من ورق جدران الحمام تغزو موسم ربيع وصيف 2016
العرب اليوم - لمسات عصريّة أنيقة من ورق جدران الحمام تغزو موسم ربيع وصيف 2016

GMT 03:01 2016 الجمعة ,12 شباط / فبراير

جزائري مخمور يدخّن داخل طائرة فرنسية ويتبول على الركاب
العرب اليوم - جزائري مخمور يدخّن داخل طائرة فرنسية ويتبول على الركاب

GMT 22:58 2018 الجمعة ,04 أيار / مايو

المقاومة اليمنية تسيطر على سلسلة جبلية استراتيجية
العرب اليوم - المقاومة اليمنية تسيطر على سلسلة جبلية استراتيجية

GMT 05:11 2017 الأحد ,01 تشرين الأول / أكتوبر

بلباو تحتفل بالذكرى الـ 20 لافتتاح متحف غوغنهايم
العرب اليوم - بلباو تحتفل بالذكرى الـ 20 لافتتاح متحف غوغنهايم

GMT 00:46 2017 الجمعة ,15 أيلول / سبتمبر

جميل المجدلاوي يدعو إلى التحرّر من قيود اتفاق "أوسلو"
العرب اليوم - جميل المجدلاوي يدعو إلى التحرّر من قيود اتفاق "أوسلو"

GMT 05:06 2018 الأحد ,20 أيار / مايو

الكشف عن أهمّ المواقع السياحية في ألبانيا
العرب اليوم - الكشف عن أهمّ المواقع السياحية في ألبانيا

GMT 15:28 2017 الأحد ,31 كانون الأول / ديسمبر

أكبر احتفال بعيد رأس السنة الميلادية قرب برج بغداد في المأمون
العرب اليوم - أكبر احتفال بعيد رأس السنة الميلادية قرب برج بغداد في المأمون

GMT 02:34 2016 السبت ,09 إبريل / نيسان

أم بريطانية وابنها يُخططان لإنجاب طفل بعد أن حطمت زواجه وترك زوجته لأجلها
العرب اليوم - أم بريطانية وابنها يُخططان لإنجاب طفل بعد أن حطمت زواجه وترك زوجته لأجلها

GMT 09:03 2018 السبت ,04 آب / أغسطس

حاتم عرفة يزين جدران المنازل بالخط العربي
العرب اليوم - حاتم عرفة يزين جدران المنازل بالخط العربي

GMT 04:27 2017 الأربعاء ,15 تشرين الثاني / نوفمبر

الملكة ليتيسيا تتألقي في اللون الأسود في المكسيك
العرب اليوم - الملكة ليتيسيا تتألقي في اللون الأسود في المكسيك
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab