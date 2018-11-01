حضور إعلامي كبير في جنازة حمدي قنديل

شيعت جنازة الأعلامي الكبير حمدي قنديل من مسجد الرحمن الرحيم بالعباسية وغاب الفنايين ولك يحضر سوى الفنان فاروق الفيشاوي والفنان عمرو سعد والفنانة إلهام شاهين والتي طالبت الصحفيين بعدم التصوير للفنانة الكبيرة نجلاء فتحي

أما الحضور الأعلامي في الجنازة كان كبير فحضر الأعلامي جمال الشاعر والأعلامي جابر القرموطي وكتاب الأهرام والأخبار

كان من أهم ما حدث في الجنازة هو ظهور الفنانة نجلاء فتحي وهي في حالة إنهيار تام حيث أرتدت السواد ونظارة سوداء ولم تتوقف عن البكاء طوال صلاة الجنازة وتقدم مجموعة من الضباط وقدموا تعازيهم للفنانة الكبيرة والتي خرجت من المسجد مستندة على إلهام شاهين والفنان عمرو سعد