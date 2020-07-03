وفاة الفنان والشاعر الكبير محمود جمعة

رحل قبل قليل، الفنان محمود جمعة عن عالمنا.أعلن الخبر الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ونشر صورة الراحل عبر حسابه على Instagram وكتب: "ورحل صديق العمر الفنان والشاعر الكبير محمود جمعة".

وكان الفنان القدير محمود جمعة قد أصيب بوعكة صحية شديدة، نقل على إثرها لأحد مستشفيات مدينة بنها.

محمود جمعة من الفنانين المعروفين بحبه الشديد للعمل، وأثرى الفن بعدة أعمال مميزة، كان أخرها مسلسل "قوت القلوب" مع الفنانة ماجدة زكى.