نجم هوليوود الممثل الإسباني أنطونيو بانديراس يعلن إصابته بفيروس كورونا
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نجم هوليوود الممثل الإسباني أنطونيو بانديراس يعلن إصابته بفيروس كورونا

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العرب اليوم - نجم هوليوود الممثل الإسباني أنطونيو بانديراس يعلن إصابته بفيروس كورونا

المخرج والمنتج أنطونيو بانديراس
القاهرة - العرب اليوم

أعلن الممثل الإسبانى الشهير، والمخرج والمنتج أنطونيو بانديراس إصابته بفيروس كورونا، وقال: "أنا بحالة جيدة نسبيا ولكننى متعب قليلا عن المعتاد، ولكنى سأضطر للاحتفال بعيد ميلادى ال60 فى المنزل، لأننى فى الحجر الصحى"، حسبما قالت صحيفة "كوبى" الإسبانية.

يوافق اليوم 10 أغسطس عيد ميلاد بانديراس، أو خوسيه أنطونيو دومينجيز بانديراس، الستين، والذى ولد فى عام 1960.

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نجم هوليوود الممثل الإسباني أنطونيو بانديراس يعلن إصابته بفيروس كورونا نجم هوليوود الممثل الإسباني أنطونيو بانديراس يعلن إصابته بفيروس كورونا



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