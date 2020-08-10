نجم هوليوود الممثل الإسباني أنطونيو بانديراس يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن الممثل الإسبانى الشهير، والمخرج والمنتج أنطونيو بانديراس إصابته بفيروس كورونا، وقال: "أنا بحالة جيدة نسبيا ولكننى متعب قليلا عن المعتاد، ولكنى سأضطر للاحتفال بعيد ميلادى ال60 فى المنزل، لأننى فى الحجر الصحى"، حسبما قالت صحيفة "كوبى" الإسبانية.

يوافق اليوم 10 أغسطس عيد ميلاد بانديراس، أو خوسيه أنطونيو دومينجيز بانديراس، الستين، والذى ولد فى عام 1960.