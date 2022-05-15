وفاة الفنان السوري ناصر وردياني عن عمر ناهز 71 عاماً
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وفاة الفنان السوري ناصر وردياني عن عمر ناهز 71 عاماً

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العرب اليوم - وفاة الفنان السوري ناصر وردياني عن عمر ناهز 71 عاماً

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دمشق - العرب البوم

توفي الفنان السوري، ناصر وردياني، فجر اليوم الأحد، عن عمر ناهز 71 عاما ونعت وزارة الثقافة السورية ونقابة الفنانين السوريين، عبر صفحة كل منهما الرسمية في "فيسبوك" الراحل، كما نعاه نجله محمد وردياني عبر موقع التواصل الاجتماعي هذا وناصر وردياني من مواليد مدينة حلب، انضم إلى نقابة الفناين السوريين في 1987، له 4 أولاد، وهو شقيق الممثل الراحل رياض وردياني، الذي توفي في كندا عام 2017.

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وفاة الفنان السوري ناصر وردياني عن عمر ناهز 71 عاماً وفاة الفنان السوري ناصر وردياني عن عمر ناهز 71 عاماً



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