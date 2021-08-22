وفاة الفنان المصري ماهر لبيب بعد صراع مع المرض

توفي الفنان المصري، ماهر لبيب جرجس، اليوم الأحد، عن عمر يناهز 72 عاما بعد صراع طويل مع المرض.واشتهر الراحل ماهر لبيب بأدواره الأمنية، فغالبا ما كان يظهر كضابط أو محقق. فمن أبزر أعماله، كان مسلسل "أحلام الفتى الطائر" لعام 1978، وفيلم "كراكون في الشارع" لعام 1968، ومسلسل "يوميات 1978"، و"يوميات ونيس" لعام 1995، و"وجه القمر" لعام 2000، و"بيت العلالي" و"نحن لا نزرع الشوك" و"رد قلبي" و"الكعبة المشرفة" و"الدنيا حظوظ"، وغيرها الكثير من الأعمال الخالدة في ذاكرة الدراما المصرية.