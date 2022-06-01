وفاة المطرب الهندي كريشناكومار كوناث بعد إصابته بأزمة قلبية في حفل غنائي

رحل عن عالمنا المغنى الهندى الأسطورى كريشناكومار كوناث، عن عمر يناهز 53 عامًا، بعد شعوره ببعض التعب أثناء إحدى حفلاته، وهو ما اعتبره الكثيرين، خسارة كبيرة لصناع الموسيقى.