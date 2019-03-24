شاهيناز ضياء تروى تفاصيل الاعتداء عليها

أعربت المطربة شاهيناز عن حزنها الشديد لما حدث معها ليلة أمس من زوجها، حيث قام بالاعتداء عليها هى ووالدتها فى منطقة المهندسين ومنعها من رؤية ابنها الوحيد "مالك".

وأضافت أنها اتفقت مع أحد أصدقائه أمس على مقابلته فى منطقة المهندسين ورجوع ابنها لها ولكن حدث عكس ذلك والأمر تسبب فى ضربها وإهانتها بأقذر الشتائم وكذلك والدتها التى كانت تصطحبها.