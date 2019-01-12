تأجيل إستئناف الفنانة داليا البحيري على حبسها لمدة عامين

أجلت محكمة جنح التهرب الضريبي، استئناف الفنانة داليا البحيري على حكم حبسها عامين بتهمة التهرب الضريبي، لجلسة 16 فبراير المقبل، لإتمام أوراق التصالح أمام وزير المالية.

وفى جلسة اليوم، حضرت الفنانة داليا البحيرى لمحكمة جنح التهرب الضريبي، لنظر الاستئناف المقدم على حبسها عامين بتهمة التهرب الضريبي، كما حضر معها المحامى أشرف عبد العزيز.

كانت الفنانة داليا البحيري، حضرت الجلسة الماضية إلي محكمة جنح التهرب الضريبي المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة، وقدمت مستندات تفيد بدفعها 879 ألف جنيه للتصالح.

يذكر أن نيابة التهرب الضريبي، أحالت ملف اتهام الفنانة داليا البحيري للمحاكمة وقضت المحكمة بمعاقبتها عامين لاتهامها بإخفاء إيرادتها الحقيقية عن مصلحة الضرائب.