قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الإقتصادية، اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات الاستئناف المقدم من الراقصة الاستعراضية سما المصري، على الحكم الصادر بحبسها سنتين وإلزامها بغرامة 100 ألف جنيه، والتعويض المدني المؤقت، في القضية المتهمة فيها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، وذلك لتعذر ترحيل المتهمة من محبسها لدواع أمنية.

وأشار محامي سما المصري، أشرف ناجي، في تصريح لة إلى أن الأجهزة الأمنية لم ترحل غالبية المتهمين في قضايا اليوم من محبسهم إلى مقر المحاكمة نظرا لدواع أمنية خاصة، فأصدرت المحكمة قرار بتأجيل القضية.

وتقدم المحامي شعبان سعيد، وكيلا عن الإعلامية ريهام سيعد، في وقت سابق، ببلاغ للنائب العام ضد سما المصري بتهمة السب والقذف، تمت إحالته لنيابة شمال القاهرة التي تولت التحقيق في الواقعة.

وقال "سعيد" في بلاغه الذي حمل رقم 11598 لسنة 2019، إن المشكو في حقها سما المصري صورت في أغسطس الماضي، مقطع فيديو تحدثت فيه عن الإعلامية ريهام سعيد، وما قررته في حلقة عن مرضى السمنة بإحدى حلقات برنامجها على إحدى الفضائيات، مضيفا أن "سما" وجهت عبارات تحمل سبًا وقذفًا وانتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة لريهام سعيد، موضحًا أنها ذكرت مواقف للأخيرة، ساخرة منها.