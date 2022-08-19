وفاة الفنان السوري بسام لطفي عن عمر يناهز 82 عاماً

توفي اليوم الفنان السوري القدير بسام لطفي عن عمر يناهز الثانية والثمانين عاماً ونعت نقابة الفنانين السوريين الفنان الراحل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والفنان الراحل من مواليد 1940 في مدينة طولكرم الفلسطينية وساهم بتأسيس الحركة الفنية في سورية حيث تنوعت تجربته بين السينما والمسرح والتلفزيون حيث شارك بتمثيلية "الغريب" في العام 1960 وهو من أوائل الأعمال التي عرضت على التلفزيون كما شارك بـ "حكايا الليل" مع الراحلين محمد الماغوط وغسان جبري في العام 1972.

وشارك الفنان الراحل عبر مسيرته الطويلة بالعديد من أبرز الأعمال الدرامية السورية ومنها "نهاية رجل شجاع"، "بطل من هذا الزمان"، يوميات مدير عام"،"صقر قريش" وغيرها الكثير من الأعمال وكان للراحل مشاركات عديدة في المسرح والسينما والدراما الإذاعية حيث كان فيلم "زهرة المدينة" اول فيلم يشارك به وهو من إخراج محمد شاهين كما شارك الراحل بفيلم "المخدوعون" للمخرج المصري الكبير توفيق صالح.