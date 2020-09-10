القبض على الممثلة الهندية ريا تشاكرابورتى للاشتباه فى تحريض خطيبها على الانتحار

ألقت الشرطة الهندية القبض على الممثلة الهندية ريا تشاكرابورتي، البالغة من العمر 28 عاما، بتهمة ارتكاب جرائم مخدرات، والاشتباه فى تحريض على الانتحار، حيث ظهرت أدلة تشير إلى قيامها بشراء الحشيش لصديقها الراحل سوشانت سينج راجبوت، وفقًا لما قاله موثا أشوك جين، نائب مدير مكتب مكافحة المخدرات في جنوب غرب الهند.

وعثر على راجبوت (34 عاما) ميتا في شقته في مومباي في يونيو فيما وصفته الشرطة بالانتحار، وأجرت السلطات الهندية عملية تشريح للجثة لكنها لم تصدر بيانًا رسميًا بشأن النتيجة، بحسب cnn.

بعد وقت قصير من وفاته، قدم والد راجبوت شكوى للشرطة في ولاية بيهار الهندية التي يعيش فيها، متهمًا تشاكرابورتي بسرقة أموال من الحساب المصرفى لصديقها وتحريضه على الانتحار، ولم تقدم السلطات تفاصيل حول كيفية تحريضها المزعوم على انتحار راجبوت.

ونفت تشاكرابورتي تلك المزاعم، وقالت لشبكةCNN الشهر الماضى: "إنه لأمر محزن حقًا أنه عام 2020 وفي الهند ما زلت مضطرًا لدفع هذا الثمن اليوم لمجرد أنني في حياته، أحببته وعشت معه".

ووفقًا لوثيقة المحكمة، عاش تشاكرابورتي وراجبوت معًا، على الرغم من أنه قبل أيام قليلة من وفاة راجبوت، انتقلت تشاكرابورتي إلى مقر إقامتها في مومباي.

وفى يوليو الماضى تقدم والد الممثل الهندي سوشانت سينج راجبوت، ببلاغ تضمن معلومات ضد الممثلة ريا تشاكرابورتي، و5 آخرين يحملهم مسئولية انتحار ابنه الفنان سوشانت سينج راجبوت، وفقا لما ذكره موقع "ndtv".

وطلبت الممثلة ريا تشاكرابورتي من المحكمة العليا بنقل القضية المرفوعة في باتنا إلى مومباي، حيث قالت للمحكمة العليا "إن شرطة مومباي تحقق في القضية بالفعل وقد أدلت بأقوالها هناك".