وفاة طليق الفنانة سميرة سعيد محمد سلطان

توفي أمس طليق الفنانة سميرة سعيد ووالد نجلها الوحيد شادي الخبر أعلنته الفنانة نادية مصطفى عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" وأكدت نادية مصطفى أن الفنانة سميرة سعيد ليست متواجدة في مصر لحضور عزاء الفنان محمد سلطان بسبب سفرها مع ابنها شادي بسبب وفاة والده.

وقالت نادية في تعليق ارفقته بصورة الفنانة سميرة سعيد: "إنهارده زى ما كتبت على صفحتى على الفيسبوك ميعاد عزاء أستاذى محمد سلطان أرسلت لكل فنان معى رقمه على الواتساب ومنهم الفنانه الكبيره والراقيه سميرة سعيد فكلمتنى واعتذرت عن حضور العزاء لإنها خارج مصر لإن أبو إبنها شادى توفى أمس ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته وخالص عزائى لها ولإبنها ولكل حبايبه".