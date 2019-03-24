رنا سماحة تنتهى من تسجيل 3 أغانى من ألبومها الجديد

انتهت المطربة رنا سماحة من تسجيل أغانى ألبومها الجديد، المُنتظر طرحه الفترة المقبلة، ومن ضمن أغنيات الألبوم، " عندى الجرأة .. و 100مليون عملة"، كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان فخرانى، وتوزيع حازم سعيد، وأغنية اخرى بعنوان "بقيت شبهك"، كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان محمد الصاوى، وتوزيع أحمد عبد السلام