طرحت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي أغنية "صباحو ورد" من ألبومها الجديد "حوا" عبر قناتها الشخصية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهي كلمات سلمي على وألحان تامر عاشور.

وطرحت هيفاء مؤخرًا ثلاثة أغاني من الألبوم وحققت من خلالهما ردود أفعال إيجابية.

وقررت هيفاء طرح هذا الألبوم بشكل مختلف حيث تطرح أغنية كل يومان على طريقة السينجل لتحقيق نسبة مشاهدات مرتفعة لكل أغنية.