طرحت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي أغنية "صباحو ورد" من ألبومها الجديد "حوا" عبر قناتها الشخصية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهي كلمات سلمي على وألحان تامر عاشور.
وطرحت هيفاء مؤخرًا ثلاثة أغاني من الألبوم وحققت من خلالهما ردود أفعال إيجابية.
وقررت هيفاء طرح هذا الألبوم بشكل مختلف حيث تطرح أغنية كل يومان على طريقة السينجل لتحقيق نسبة مشاهدات مرتفعة لكل أغنية.
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ظهرت عارضة الأزياء الأميركية، كيندال جينر، بعد أن أثبتت نفسها في عالم الأزياء لتصبح أكثر عارضات الأزياء أجرًا في الوقت الحاضر، وشهرتها الواسعة نظرًا لأنها من واحدة من عائلة كاردشيان الأبرز في عالم الفن والموضة، بإطلالة مذهلة وكأنها تعتلي إحدى منصات الأزياء، ليلة الجمعة، في مدينة ويست هوليوود الأميركية، للاحتفال بعيد ميلاد صديقها جاستين سكاي الـ 23 في ملهى "The Nice Guy". وأظهرت الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا ذوقها المتميز، حيث ارتدت سترة جلدية سوداء كبيرة الحجم عندما كانت في طريقها للاحتفال مع جادن سميث ابن أسطورة هوليوود ويل سميث، البالغ من العمر 20 عامًا الذي ارتدى حزامًا مستوحى من المدفعية، وأضافت جينز إلى معطفها العصري، أحذية كاحل من جلد الثعبان، وتزينت بخاتم من الألماس على إصبعها، مع مكياج برونزي ناعم، ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. ومؤخرًا ظهرت جينر في
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