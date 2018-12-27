الفنانة ماجدة الرومي تشكر السعودية على حفاوة الاستقبال

وجهت المطربة اللبنانية الكبيرة ماجدة الرومى الشكر للمملكة العربية السعودية على حسن الاستقبال بعد وصولها أمس الأربعاء للمشاركة فى مهرجان "شتاء طنطورة"، ونشرت صورة على حسابها وعلقت عليها، "شكرا لحفاوة الاستقبال والترحيب، العلا المملكة العربية السعودية".

يذكر أن مدينة "العلا" بالمدينة المنورة تستضيف مهرجان "شتاء طنطورة" السياحي والثقافى، وهو المهرجان الذى يعد أطول مهرجان من نوعه فى السعودية، حيث يقام على مدار 7 أسابيع وتحديدا من 20 ديسمبر وحتى 9 فبراير.

المهرجان سيتضمن العديد من الأنشطة الفنية والثقافية والاجتماعية والتى تتناسب مع جميع الأعمار السنية، ومن أشهر المطربين والنجوم الذين سيحيون ليالى "شتاء طنطورة" محمد عبده وماجدة الرومى، بالإضافة إلى مسابقات الخيل، كما ستخصص فقرة بأكلمها للعازف المصرى الشهير عمر خيرت، وسيتم تقديم مجموعة من الأغنيات الشهيرة لأم كلثوم بتقنية "هولوجرام" لتظهر وكأن أم كلثوم تحيى الحفل من على خشبة المسرح.