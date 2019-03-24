السعودية تعيد سميرة توفيق إلى الأضواء

تستعد المطربة اللبنانية سميرة توفيق للعودة إلى الغناء على مسارح السعودية بعد غياب طويل عن الساحة الفنية.

وأنهت فنانة الجيل الذهبي الملقبة بـ"سمراء البادية" تسجيل حلقة فنية خاصة في العاصمة السعودية الرياض، ومن المنتظر أن تحيي عددا من الحفلات الغنائية في مختلف مناطق السعودية بتنظيم من هيئة الترفيه.

وسجلت سميرة توفيق البالغة من العمر 83 عاما، 14 أغنية ستُبث في وقت قريب على القنوات السعودية.