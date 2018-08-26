استطاع الفنان تامر حسني المحافظة على تصدر إيرادات أفلام العيد بـ«البدلة»، ووصلت إجمالي إيراداته إلى 18 مليونا و962 ألفا و601 جنيه، بينما جاء في المركز الثاني فيلم «تراب الماس» للنجم آسر ياسين محققًا 14 مليونا و563 ألفا و659 جنيهًا.

وتراجع الفنان محمد رمضان بـ«الديزل» من المركز الثاني للمركز الثالث محققًا 14 مليونا و547 ألفا و472 جنيهًا، وجاء في المركز الرابع فيلم «الكويسين» للفنان أحمد فهمي بإيرادات 9 ملايين و702 ألف و105 جنيهات.

أما النجم يوسف الشريف جاء في المركز الخامس بفيلم «بني آدم» بإيرادات 5 ملايين جنيه و601 ألف و481 جنيها، والفنان عمرو عبد الجليل احتل المركز السادس بإيرادات مليون و514 ألفا و674 جنيهًا، وتذيل القائمة فيلم «بيكيا» للفنان محمد رجب محققًا مليون و271 ألفا و168 جنيهًا.