استطاع الفنان تامر حسني المحافظة على تصدر إيرادات أفلام العيد بـ«البدلة»، ووصلت إجمالي إيراداته إلى 18 مليونا و962 ألفا و601 جنيه، بينما جاء في المركز الثاني فيلم «تراب الماس» للنجم آسر ياسين محققًا 14 مليونا و563 ألفا و659 جنيهًا.
وتراجع الفنان محمد رمضان بـ«الديزل» من المركز الثاني للمركز الثالث محققًا 14 مليونا و547 ألفا و472 جنيهًا، وجاء في المركز الرابع فيلم «الكويسين» للفنان أحمد فهمي بإيرادات 9 ملايين و702 ألف و105 جنيهات.
أما النجم يوسف الشريف جاء في المركز الخامس بفيلم «بني آدم» بإيرادات 5 ملايين جنيه و601 ألف و481 جنيها، والفنان عمرو عبد الجليل احتل المركز السادس بإيرادات مليون و514 ألفا و674 جنيهًا، وتذيل القائمة فيلم «بيكيا» للفنان محمد رجب محققًا مليون و271 ألفا و168 جنيهًا.
GMT 09:05 2018 الثلاثاء ,24 تموز / يوليوعلا رشدي تنشر مقطع فيديو أثناء مشاركتها في تحدي رقصة كيكي
GMT 20:54 2018 الإثنين ,23 تموز / يوليووفاة الممثلة السورية مي سكاف في فرنسا
GMT 16:42 2018 السبت ,30 حزيران / يونيورحيل الموسيقار ميشيل المصري صاحب ليالي الحلمية
GMT 10:07 2018 الثلاثاء ,19 حزيران / يونيووفاة الفنانة الكبيرة آمال فريد عن عمر ناهز 80 عامًا
GMT 10:34 2018 الأحد ,10 حزيران / يونيومحمد رمضان يوضح لجمهوره العربي حقيقة تعرضه لهجوم من الشعب المصري
ظهرت عارضة الأزياء الأميركية، كيندال جينر، بعد أن أثبتت نفسها في عالم الأزياء لتصبح أكثر عارضات الأزياء أجرًا في الوقت الحاضر، وشهرتها الواسعة نظرًا لأنها من واحدة من عائلة كاردشيان الأبرز في عالم الفن والموضة، بإطلالة مذهلة وكأنها تعتلي إحدى منصات الأزياء، ليلة الجمعة، في مدينة ويست هوليوود الأميركية، للاحتفال بعيد ميلاد صديقها جاستين سكاي الـ 23 في ملهى "The Nice Guy". وأظهرت الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا ذوقها المتميز، حيث ارتدت سترة جلدية سوداء كبيرة الحجم عندما كانت في طريقها للاحتفال مع جادن سميث ابن أسطورة هوليوود ويل سميث، البالغ من العمر 20 عامًا الذي ارتدى حزامًا مستوحى من المدفعية، وأضافت جينز إلى معطفها العصري، أحذية كاحل من جلد الثعبان، وتزينت بخاتم من الألماس على إصبعها، مع مكياج برونزي ناعم، ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. ومؤخرًا ظهرت جينر في
أرسل تعليقك