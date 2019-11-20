عمرو واكد يشعل جدلا واسعا بإعلانه المشاركة بفيلم مع ممثلة إسرائيلية

تسبب إعلان الفنان المصري عمرو واكد، مشاركته في الفيلم الأمريكي "المرأة الخارقة 1984"، بجدل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تقوم ببطولته الممثلة الإسرائيلية "جال جادوت"، ونشر واكد تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" أعلن فيها المشاركة في الجزء الثاني من الفيلم المتوقع إطلاقه في يونيو المقبل قائلا: "انتظروا ظهوري في فيلم المرأة الخارقة 1984.. الجزء الثاني إخراج باتي جينكينز، يا رب يعجبكم الفيلم".

قرار الفنان المصري المشاركة في الجزء الثاني من فيلم "المرأة الخارقة" أثار غضب البعض على صفحات التواصل الاجتماعي بسبب الممثلة الإسرائيلية الأمر الذي يعتبر "تطبيعا" حسب تعبيرهم، ويرى الكثير أن لواكد دورا في رفض التطبيع مع "إسرائيل" من خلال مشاركته في فيلم "أصحاب ولا بزنيس"، والذي جسد فيه شخصية شاب فلسطيني قام بالتضحية من أجل فلسطين.