وفاة دينيس ووترمان نجم minder وnew tricks عن عمرٍ يناهز 74 عام

أعلنت عائلة الممثل "دينيس ووترمان"، المعروف بأدواره في البرامج التلفزيونية بما في ذلك Minder وThe Sweeney وNew Tricks، خبر وفاته عن عمرٍ 74 عاماً، في يبان جاء فيه: "نشعر بحزن عميق لإعلان وفاة حبيبنا دينيس بسلام شديد في مستشفى بإسبانيا". وقالوا إنه توفي بعد ظهر يوم الأحد مع زوجته "بام" إلى جانبه. وأضافوا أن الأسرة تطلب بلطف احترام خصوصيتها في هذا الوقت الصعب للغاية.